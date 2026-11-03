SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 23.91 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 41.830 Holcim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 2’974.13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.10 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 197.41 Prozent gesteigert.

Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch