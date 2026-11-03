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03.11.2026 10:02:17
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Holcim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Holcim-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Holcim-Papier bei 23.91 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 41.830 Holcim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 2’974.13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.10 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 197.41 Prozent gesteigert.
Holcim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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