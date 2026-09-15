SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Holcim-Anteile an diesem Tag 25.63 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.902 Holcim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Holcim-Anteile wären am 14.09.2026 268.08 CHF wert, da der Schlussstand 68.70 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 168.08 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Holcim belief sich zuletzt auf 39.00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch