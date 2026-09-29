Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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29.09.2026 10:02:12
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Holcim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Holcim-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Holcim-Aktie bei 29.92 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 334.257 Holcim-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 22’615.86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67.66 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 126.16 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Holcim einen Börsenwert von 37.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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