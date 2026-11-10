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|Profitable Holcim-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Holcim-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Holcim-Papier bei 28.99 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 344.998 Holcim-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’764.47 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 09.11.2026 auf 74.68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157.64 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 40.57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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