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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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Holcim-Anlage 25.08.2026 10:02:17

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Holcim
70.10 CHF -0.51%
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Vor 1 Jahr wurden Holcim-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Holcim-Aktie betrug an diesem Tag 66.64 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.501 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.76 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 24.08.2026 auf 70.48 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 38.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.266 15.12.2028 153511686
Long 12.3649 18.09.2026 154259387
Long 704.8 16.10.2026 158827908
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.048 17.12.2027 156034532
Short 12.3649 19.03.2027 156034531
Short 352.4 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.266 11.51 154868437
Long 12.1517 5.90 155268996
Long 20.7294 2.34 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.266 10.47 158464433
Short 10.5194 6.30 157689167
Short 14.6833 3.68 159435551
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.41 146215905
Long 8 -14.29 153812605
Long 12 -16.92 154259321
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Holcim
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13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
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07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
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Short 15’322.44 13.76 SS9BDU
Short 15’895.32 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’468.34 25.08.2026 10:37:35
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Long 13’508.19 13.77 S1B6WU
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