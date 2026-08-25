SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Holcim-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Holcim-Aktie betrug an diesem Tag 66.64 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.501 Holcim-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105.76 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 24.08.2026 auf 70.48 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 38.91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch