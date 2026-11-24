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24.11.2026 10:02:13
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Holcim eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Holcim-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Holcim-Anteile betrug an diesem Tag 32.10 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31.157 Holcim-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.42 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’318.71 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 131.87 Prozent zugenommen.
Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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