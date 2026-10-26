SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 3 Jahren verdient

Die Givaudan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2’910.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 3.436 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3’993.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’721.65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.22 Prozent gesteigert.

Am Markt war Givaudan jüngst 36.89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch