SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Geberit-Aktie statt. Der Schlusskurs des Geberit-Papiers betrug an diesem Tag 765.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Geberit-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.068 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 533.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’965.50 CHF wert. Mit einer Performance von -30.35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 17.90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch