Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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13.10.2026 10:02:21
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Geberit-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 698.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Geberit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.433 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (530.80 CHF), wäre das Investment nun 760.46 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23.95 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 16.83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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