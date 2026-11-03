|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Geberit-Investment?
|
03.11.2026 10:02:17
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Geberit-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Geberit-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 472.90 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Geberit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.115 Geberit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 589.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’245.51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.55 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 18.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
03.11.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel SLI fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel So steht der SMI am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Geberit am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.