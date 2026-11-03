SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Geberit-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 472.90 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Geberit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.115 Geberit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 589.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’245.51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.55 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 18.28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch