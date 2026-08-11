Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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11.08.2026 10:02:37
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Geberit-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Geberit-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 474.30 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.108 Geberit-Papiere. Die gehaltenen Geberit-Papiere wären am 10.08.2026 1’172.68 CHF wert, da der Schlussstand 556.20 CHF betrug. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’172.68 CHF entspricht einer Performance von +17.27 Prozent.
Am Markt war Geberit jüngst 18.51 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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