Heute vor 10 Jahren wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 405.40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 0.247 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 585.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 18.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch