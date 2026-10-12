SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das Alcon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.468 Alcon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 53.14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78.03 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 21.97 Prozent.

Alcon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.65 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wurden Alcon-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch