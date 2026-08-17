Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Alcon-Performance im Blick
|
17.08.2026 10:02:40
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Alcon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Alcon-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Alcon-Papier an diesem Tag 72.22 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 13.847 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 840.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60.68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.98 Prozent verringert.
Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.20 Mrd. CHF gelistet. Das Börsendebüt der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Alcon Aktie News: Alcon steigt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber in Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.