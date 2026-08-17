SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Alcon-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Alcon-Papier an diesem Tag 72.22 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Alcon-Aktie investierten, hätten nun 13.847 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 840.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60.68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.98 Prozent verringert.

Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.20 Mrd. CHF gelistet. Das Börsendebüt der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch