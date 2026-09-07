Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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07.09.2026 10:02:28
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Alcon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das Alcon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.08 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.605 Alcon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alcon-Papiers auf 57.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894.19 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.58 Prozent verringert.
Alcon wurde am Markt mit 27.63 Mrd. CHF bewertet. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Alcon-Aktie auf 55.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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