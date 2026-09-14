Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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14.09.2026 10:02:17
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Alcon-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Alcon-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Anteile betrug an diesem Tag 73.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Alcon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 136.799 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 53.98 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’384.40 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.16 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 26.00 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Anteils fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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