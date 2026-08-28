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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Frühes Investment 28.08.2026 10:02:25

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren verdient

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

ABB
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Vor 5 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32.97 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 303.265 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 79.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’042.85 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 140.43 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde am Markt mit 144.61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7983 15.12.2028 156216263
Long 11.7971 17.12.2027 156216259
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4278 11.36 159013271
Long 12.3415 5.94 157436157
Long 17.4391 3.50 159232051
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 5 -55.57 134029532
Long 8 -26.27 152739223
Long 12 -20.58 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: ABB
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12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
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Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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