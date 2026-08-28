SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32.97 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 303.265 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 79.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’042.85 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 140.43 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde am Markt mit 144.61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch