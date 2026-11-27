Am 27.11.2016 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20.18 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.955 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 65.24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 323.29 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 323.29 CHF entspricht einer Performance von +223.29 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114.71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch