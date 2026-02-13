SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier letztlich bei 25.26 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, befänden sich nun 39.586 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’751.26 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 12.02.2026 auf 69.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175.13 Prozent erhöht.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 126.54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch