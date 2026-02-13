Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Performance unter der Lupe 13.02.2026 10:02:29

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier letztlich bei 25.26 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, befänden sich nun 39.586 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’751.26 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 12.02.2026 auf 69.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 175.13 Prozent erhöht.

ABB (Asea Brown Boveri) war somit zuletzt am Markt 126.54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ABB

