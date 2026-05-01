SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32.12 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.113 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 244.21 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 30.04.2026 auf 78.44 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 144.21 Prozent angewachsen.

Am Markt war ABB (Asea Brown Boveri) jüngst 137.90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch