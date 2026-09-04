SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21.02 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 4.758 Anteile im Depot. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 03.09.2026 367.39 CHF wert, da der Schlussstand 77.22 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 267.39 Prozent vermehrt.

Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch