ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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04.09.2026 10:02:29
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21.02 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 4.758 Anteile im Depot. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 03.09.2026 367.39 CHF wert, da der Schlussstand 77.22 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 267.39 Prozent vermehrt.
Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140.62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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