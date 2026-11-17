SMI 998089 / CH0009980894
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17.11.2026 15:58:09
SMI-Handel aktuell: So steht der SMI nachmittags
Der SMI zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.15 Prozent tiefer bei 15’017.89 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.735 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.329 Prozent tiefer bei 15’142.66 Punkten, nach 15’192.58 Punkten am Vortag.
Bei 15’159.27 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’995.10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 14’391.31 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 14’302.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der SMI mit 12’597.82 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.37 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15’272.42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 0.56 Prozent auf 34.13 CHF), Richemont (-0.03 Prozent auf 173.90 CHF), Alcon (-0.39 Prozent auf 61.90 CHF), Zurich Insurance (-0.49 Prozent auf 655.40 CHF) und Swiss Re (-0.62 Prozent auf 151.95 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen UBS (-1.91 Prozent auf 39.64 CHF), Novartis (-1.69 Prozent auf 133.46 CHF), Swiss Life (-1.63 Prozent auf 977.60 CHF), Logitech (-1.52 Prozent auf 82.90 CHF) und Galderma (-1.52 Prozent auf 188.10 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’851’590 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 348.470 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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