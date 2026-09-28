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Index im Fokus 28.09.2026 12:26:20

SMI-Handel aktuell: So performt der SMI am Mittag

SMI-Handel aktuell: So performt der SMI am Mittag

Mit dem SMI geht es derzeit aufwärts.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.25 Prozent stärker bei 13’980.73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.577 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.638 Prozent auf 14’034.74 Punkte an der Kurstafel, nach 13’945.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’083.11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’945.48 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 14’399.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’172.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der SMI einen Wert von 11’929.80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.54 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1.50 Prozent auf 54.10 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), Lonza (+ 1.26 Prozent auf 576.40 CHF), Sandoz (+ 1.18 Prozent auf 72.00 CHF) und Sika (+ 1.15 Prozent auf 185.20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-1.48 Prozent auf 82.76 CHF), Roche (-1.28 Prozent auf 355.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 79.86 CHF), Richemont (-0.20 Prozent auf 171.05 CHF) und Givaudan (-0.17 Prozent auf 3’441.00 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’047’606 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 303.377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’537.70 9.00 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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