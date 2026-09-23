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SIX-Handel im Blick 23.09.2026 09:28:15

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Kursplus

Beim SMI lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0.39 Prozent auf 14’007.44 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.587 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.336 Prozent auf 14’000.25 Punkte an der Kurstafel, nach 13’953.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13’993.55 Punkte, das Tageshoch hingegen 14’031.29 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.979 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13’910.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’102.61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.74 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1.70 Prozent auf 87.42 CHF), Galderma (+ 0.85 Prozent auf 165.20 CHF), Richemont (+ 0.82 Prozent auf 171.15 CHF), Holcim (+ 0.79 Prozent auf 68.56 CHF) und Nestlé (+ 0.66 Prozent auf 77.60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-0.64 Prozent auf 40.07 CHF), Swiss Life (-0.31 Prozent auf 913.20 CHF), Sandoz (-0.25 Prozent auf 70.58 CHF), Swiss Re (-0.25 Prozent auf 138.20 CHF) und Sika (-0.11 Prozent auf 188.70 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 638’624 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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