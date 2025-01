SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende stärker

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0.40 Prozent fester bei 11’990.27 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.393 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.257 Prozent auf 11’972.68 Punkte an der Kurstafel, nach 11’942.00 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11’955.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12’003.09 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2.25 Prozent. Vor einem Monat, am 17.12.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’740.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, lag der SMI-Kurs bei 12’304.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, wurde der SMI mit 11’148.56 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 3.15 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12’003.09 Punkten. Bei 11’570.13 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit UBS (+ 2.91 Prozent auf 31.13 CHF), Geberit (+ 2.47 Prozent auf 505.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.09) Prozent auf 50.70 CHF), Holcim (+ 2.06 Prozent auf 87.22 CHF) und Richemont (+ 1.21 Prozent auf 163.75 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Novartis (-1.40 Prozent auf 89.32 CHF), Roche (-1.19 Prozent auf 265.40 CHF), Logitech (-0.62 Prozent auf 79.70 CHF), Sonova (-0.40 Prozent auf 302.60 CHF) und Swisscom (+ 0.10 Prozent auf 512.50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 7’380’035 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.870 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

