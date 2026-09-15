SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende leichter

Am Dienstag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0.54 Prozent leichter bei 13’804.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.582 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.747 Prozent auf 13’774.88 Punkte an der Kurstafel, nach 13’878.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13’829.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’680.95 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14’390.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der SMI mit 13’717.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’144.32 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.20 Prozent zu Buche. Bei 14’669.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 673.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 76.68 CHF), Zurich Insurance (+ 1.14 Prozent auf 600.80 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.93 Prozent auf 218.20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil UBS (-3.39 Prozent auf 41.86 CHF), Partners Group (-2.56 Prozent auf 625.00 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF), Nestlé (-1.65 Prozent auf 77.89 CHF) und Amrize (-1.26 Prozent auf 32.07 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7’856’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch