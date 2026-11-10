SMI 998089 / CH0009980894
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10.11.2026 17:58:13
SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne
Der SMI machte schlussendlich Gewinne.
Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0.61 Prozent höher bei 15’037.94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.706 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.668 Prozent stärker bei 15’046.05 Punkten, nach 14’946.15 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 15’077.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’996.31 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 13’787.40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SMI mit 14’633.70 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 12’455.20 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.52 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15’092.56 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2.72 Prozent auf 175.45 CHF), Geberit (+ 1.53 Prozent auf 595.60 CHF), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.56 CHF), Sika (+ 1.38 Prozent auf 194.00 CHF) und Logitech (+ 1.31 Prozent auf 80.18 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-1.77 Prozent auf 34.45 CHF), Sandoz (-1.28 Prozent auf 83.38 CHF), Galderma (-1.10 Prozent auf 188.55 CHF), Givaudan (-0.42 Prozent auf 4’048.00 CHF) und Roche (+ 0.17 Prozent auf 401.80 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3’446’904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 337.716 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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