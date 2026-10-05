SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Zum Handelsschluss ging es im SMI im SIX-Handel um 0.31 Prozent aufwärts auf 13’703.53 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.566 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.212 Prozent höher bei 13’689.92 Punkten, nach 13’660.92 Punkten am Vortag.

Bei 13’813.38 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’654.16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14’395.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 14’424.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SMI mit 12’507.17 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.44 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 2.16 Prozent auf 70.00 CHF), Lonza (+ 1.63 Prozent auf 574.80 CHF), UBS (+ 1.26 Prozent auf 40.03 CHF), Richemont (+ 1.04 Prozent auf 174.65 CHF) und Roche (+ 0.93 Prozent auf 348.90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sika (-4.79 Prozent auf 175.00 CHF), Logitech (-2.20 Prozent auf 84.50 CHF), Geberit (-0.74 Prozent auf 534.00 CHF), Amrize (-0.45 Prozent auf 30.66 CHF) und Nestlé (-0.40 Prozent auf 74.48 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’477’510 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 296.513 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch