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SMI-Entwicklung 09.09.2026 12:26:15

SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt

SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt

Der SMI notiert am Mittag im negativen Bereich.

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.91 Prozent schwächer bei 13’929.36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.642 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.613 Prozent schwächer bei 13’971.48 Punkten in den Handel, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13’913.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13’993.99 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2.14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SMI mit 13’356.31 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 12’281.09 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.15 Prozent zu Buche. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1.01 Prozent auf 80.24 CHF), Swisscom (+ 0.23 Prozent auf 651.00 CHF), Alcon (+ 0.21 Prozent auf 55.94 CHF), Partners Group (+ 0.21 Prozent auf 672.60 CHF) und Roche (+ 0.00 Prozent auf 350.50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3.57 Prozent auf 177.10 CHF), Amrize (-2.37 Prozent auf 33.77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.27 Prozent auf 79.14 CHF), Lonza (-1.44 Prozent auf 548.00 CHF) und Holcim (-1.39 Prozent auf 72.52 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 941’628 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 299.001 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 16.74 SX7BOU
Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’863.03 09.09.2026 12:58:34
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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