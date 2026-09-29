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Index-Performance 29.09.2026 17:58:15

SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsschluss.

Am Dienstag stand der SMI via SIX zum Handelsende 0.22 Prozent im Minus bei 13’912.19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.573 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.120 Prozent auf 13’959.58 Punkte an der Kurstafel, nach 13’942.91 Punkten am Vortag.

Bei 14’053.26 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’910.65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’399.77 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 14’223.90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der SMI auf 12’006.71 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.02 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2.50 Prozent auf 176.55 CHF), Galderma (+ 2.38 Prozent auf 165.85 CHF), Alcon (+ 1.45 Prozent auf 54.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.25 Prozent auf 80.78 CHF) und Logitech (+ 1.16 Prozent auf 83.82 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Roche (-1.72 Prozent auf 349.30 CHF), Swiss Re (-1.61 Prozent auf 140.60 CHF), Nestlé (-0.96 Prozent auf 76.26 CHF), Partners Group (-0.84 Prozent auf 593.40 CHF) und Zurich Insurance (-0.80 Prozent auf 573.40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3’331’303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 302.832 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7.63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
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