SMI 998089 / CH0009980894
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17.11.2026 17:58:09
SMI-Handel aktuell: SMI schliesst im Minus
Der SMI bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.
Der SMI gab im SIX-Handel schlussendlich um 1.43 Prozent auf 14’976.04 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.735 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.329 Prozent tiefer bei 15’142.66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15’192.58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’956.60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’159.27 Zählern.
SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 14’391.31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14’302.39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SMI 12’597.82 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (-0.46 Prozent auf 4’072.00 CHF), Sika (-0.53 Prozent auf 189.30 CHF), Alcon (-0.55 Prozent auf 61.80 CHF), Richemont (-0.57 Prozent auf 172.95 CHF) und Geberit (-0.58 Prozent auf 582.20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-3.34 Prozent auf 39.06 CHF), Logitech (-2.28 Prozent auf 82.26 CHF), Swiss Life (-2.19 Prozent auf 972.00 CHF), Galderma (-2.02 Prozent auf 187.15 CHF) und Sandoz (-1.89 Prozent auf 83.00 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5’351’142 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 348.470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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