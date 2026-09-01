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SMI-Kursverlauf 01.09.2026 12:26:21

SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer

Anleger in Zürich treten am Dienstag den Rückzug an.

Am Dienstag fällt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.42 Prozent auf 14’226.14 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.419 Prozent auf 14’346.23 Punkte an der Kurstafel, nach 14’286.43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14’371.93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’201.50 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’346.14 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 13’305.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12’176.52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.39 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 4.09 Prozent auf 128.30 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 141.05 CHF), Zurich Insurance (+ 0.00 Prozent auf 592.60 CHF), Alcon (-0.10 Prozent auf 58.50 CHF) und Logitech (-0.15 Prozent auf 79.28 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-7.18 Prozent auf 680.20 CHF), UBS (-2.73 Prozent auf 43.07 CHF), Sika (-2.32 Prozent auf 187.60 CHF), Roche (-2.10 Prozent auf 345.40 CHF) und Givaudan (-1.46 Prozent auf 3’234.00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’881’444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303.798 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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