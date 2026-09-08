Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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08.09.2026 17:58:14
SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter
Der SMI zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.
Zum Handelsschluss verlor der SMI im SIX-Handel 1.55 Prozent auf 14’057.61 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.655 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.36 Prozent auf 14’085.53 Punkte an der Kurstafel, nach 14’279.38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’035.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’342.71 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 14’544.91 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 13’320.99 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 12’312.65 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.12 Prozent zu. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.51 Prozent auf 80.98 CHF), Swisscom (+ 2.44 Prozent auf 649.50 CHF), Nestlé (+ 2.07 Prozent auf 80.39 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 45.00 CHF) und Geberit (+ 0.82 Prozent auf 568.00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-10.89 Prozent auf 111.80 CHF), Amrize (-2.62 Prozent auf 34.59 CHF), Alcon (-2.00 Prozent auf 55.82 CHF), Swiss Re (-1.56 Prozent auf 135.55 CHF) und Logitech (-1.54 Prozent auf 79.44 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 8’398’071 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 301.780 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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