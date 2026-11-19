SMI 998089 / CH0009980894
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19.11.2026 15:58:14
SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Donnerstagnachmittag im Minus
SMI-Handel am Donnerstag.
Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.57 Prozent schwächer bei 14’801.44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.719 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.023 Prozent auf 14’889.47 Punkte an der Kurstafel, nach 14’886.12 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’752.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’902.11 Punkten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2.41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’368.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SMI auf 14’386.58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der SMI mit 12’530.62 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.73 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15’272.42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2.01 Prozent auf 86.38 CHF), Richemont (+ 1.99 Prozent auf 178.95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.71 Prozent auf 69.14 CHF), Alcon (+ 1.06 Prozent auf 62.98 CHF) und UBS (+ 0.54 Prozent auf 38.77 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Novartis (-2.65 Prozent auf 128.00 CHF), Sika (-1.85 Prozent auf 185.95 CHF), Nestlé (-1.73 Prozent auf 84.54 CHF), Swiss Re (-1.37 Prozent auf 148.00 CHF) und Galderma (-1.25 Prozent auf 185.20 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’567’724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 349.157 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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