SMI 998089 / CH0009980894
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03.09.2026 15:58:20
SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags mit Gewinnen
Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.14 Prozent stärker bei 14’383.46 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.645 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 14’356.93 Punkte an der Kurstafel, nach 14’362.97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14’446.74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’321.44 Punkten erreichte.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0.026 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 03.08.2026, mit 14’371.77 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 13’218.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’200.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.58 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3.16 Prozent auf 81.62 CHF), Partners Group (+ 2.82 Prozent auf 691.80 CHF), Givaudan (+ 2.43 Prozent auf 3’283.00 CHF), Roche (+ 1.89 Prozent auf 355.80 CHF) und Holcim (+ 1.86 Prozent auf 72.30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3.40 Prozent auf 183.10 CHF), Alcon (-1.42 Prozent auf 58.52 CHF), Nestlé (-1.11 Prozent auf 77.76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.80 Prozent auf 76.84 CHF) und UBS (-0.40 Prozent auf 44.46 CHF).
Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’665’212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294.312 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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