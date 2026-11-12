SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag ging es im SMI via SIX letztendlich um 0.63 Prozent auf 15’149.43 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.729 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.845 Prozent auf 15’181.09 Punkte an der Kurstafel, nach 15’053.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15’093.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’200.17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2.46 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der SMI noch bei 13’877.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’449.47 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 12’793.74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.36 Prozent zu. Bei 15’200.17 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 2.10 Prozent auf 650.80 CHF), Sandoz (+ 2.00 Prozent auf 86.90 CHF), Logitech (+ 1.92 Prozent auf 85.00 CHF), Alcon (+ 1.34 Prozent auf 60.28 CHF) und Roche (+ 1.14 Prozent auf 406.50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-3.16 Prozent auf 662.40 CHF), UBS (-1.14 Prozent auf 40.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.40 Prozent auf 70.42 CHF), Galderma (-0.28 Prozent auf 194.40 CHF) und Sika (-0.18 Prozent auf 193.90 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2’975’599 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346.686 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.81 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch