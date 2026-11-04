SMI-Handel aktuell: SMI legt am Mittag zu

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.93 Prozent höher bei 14’880.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.715 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.101 Prozent höher bei 14’757.92 Punkten, nach 14’743.09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’881.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’710.71 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SMI auf 14’463.23 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 12’306.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.33 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’881.52 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 3.55 Prozent auf 40.87 CHF), Logitech (+ 3.14 Prozent auf 78.76 CHF), Holcim (+ 2.67 Prozent auf 73.08 CHF), Richemont (+ 2.38 Prozent auf 170.00 CHF) und Partners Group (+ 2.22 Prozent auf 672.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sandoz (-0.65 Prozent auf 82.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 72.14 CHF), Swiss Re (-0.20 Prozent auf 153.15 CHF), Roche (-0.05 Prozent auf 390.80 CHF) und Alcon (+ 0.13 Prozent auf 59.92 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1’516’551 Aktien gehandelt. Mit 344.510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch