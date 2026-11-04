SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
04.11.2026 12:26:13
SMI-Handel aktuell: SMI legt am Mittag zu
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.93 Prozent höher bei 14’880.13 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.715 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.101 Prozent höher bei 14’757.92 Punkten, nach 14’743.09 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’881.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’710.71 Punkten lag.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SMI auf 14’463.23 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 12’306.89 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.33 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’881.52 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SMI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 3.55 Prozent auf 40.87 CHF), Logitech (+ 3.14 Prozent auf 78.76 CHF), Holcim (+ 2.67 Prozent auf 73.08 CHF), Richemont (+ 2.38 Prozent auf 170.00 CHF) und Partners Group (+ 2.22 Prozent auf 672.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sandoz (-0.65 Prozent auf 82.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 72.14 CHF), Swiss Re (-0.20 Prozent auf 153.15 CHF), Roche (-0.05 Prozent auf 390.80 CHF) und Alcon (+ 0.13 Prozent auf 59.92 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1’516’551 Aktien gehandelt. Mit 344.510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’978.15
|-0.30%
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI nach neuen Rekorden im Minus -- DAX fällt zurück -- US-Techbörse tiefrot -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.