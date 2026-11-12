SMI-Handel aktuell: SMI in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0.81 Prozent fester bei 15’175.34 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.729 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.845 Prozent auf 15’181.09 Punkte an der Kurstafel, nach 15’053.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15’158.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15’200.17 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13’877.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SMI auf 14’449.47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der SMI mit 12’793.74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14.55 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15’200.17 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 2.22 Prozent auf 179.85 CHF), Alcon (+ 1.75 Prozent auf 60.52 CHF), Sandoz (+ 1.64 Prozent auf 86.60 CHF), Novartis (+ 1.49 Prozent auf 134.72 CHF) und Amrize (+ 1.48 Prozent auf 34.88 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1.52 Prozent auf 673.60 CHF), Swiss Re (-0.86 Prozent auf 149.20 CHF), UBS (-0.53 Prozent auf 40.98 CHF), Givaudan (+ 0.00 Prozent auf 4’084.00 CHF) und Nestlé (+ 0.26 Prozent auf 86.13 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 696’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 346.686 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch