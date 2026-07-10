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Index im Fokus 10.07.2026 15:58:24

SMI-Handel aktuell: SMI freundlich

SMI-Handel aktuell: SMI freundlich

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0.31 Prozent auf 14’259.52 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.660 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.285 Prozent auf 14’255.78 Punkte an der Kurstafel, nach 14’215.30 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’229.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’287.93 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’463.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 13’183.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der SMI mit 12’131.94 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.64 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’464.53 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.84 Prozent auf 83.40 CHF), Amrize (+ 2.20 Prozent auf 40.93 CHF), Partners Group (+ 2.13) Prozent auf 689.80 CHF), Holcim (+ 1.54 Prozent auf 73.94 CHF) und Alcon (+ 1.52 Prozent auf 54.86 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.06 Prozent auf 83.78 CHF), Richemont (-0.41 Prozent auf 183.25 CHF), Nestlé (-0.22 Prozent auf 83.13 CHF), Novartis (+ 0.29 Prozent auf 124.66 CHF) und Givaudan (+ 0.38 Prozent auf 3’432.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’473’407 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 289.245 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’149.19 13.54 S3CBNU
Short 15’704.26 8.83 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’261.77 10.07.2026 15:42:42
Long 13’665.50 19.74 SPB50U
Long 13’346.88 13.80 SYBVIU
Long 12’791.62 9.00 BSUBWU
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