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SIX-Handel im Fokus 14.10.2026 15:58:33

SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen

SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Alcon
53.72 CHF 1.10%
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1.38 Prozent stärker bei 14’119.58 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.069 Prozent auf 13’917.93 Punkte an der Kurstafel, nach 13’927.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’128.44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13’917.80 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1.97 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der SMI noch bei 13’878.54 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 14’241.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’434.81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.58 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 3.60 Prozent auf 586.80 CHF), Sandoz (+ 2.71 Prozent auf 73.58 CHF), Roche (+ 2.36 Prozent auf 368.30 CHF), Alcon (+ 2.17 Prozent auf 53.56 CHF) und Sika (+ 2.01 Prozent auf 180.05 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-1.02 Prozent auf 39.68 CHF), Swiss Re (-0.41 Prozent auf 146.65 CHF), Givaudan (+ 0.24 Prozent auf 3’826.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.45 Prozent auf 80.08 CHF) und Swiss Life (+ 0.58 Prozent auf 905.20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’437’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307.024 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.40 zu Buche schlagen. Mit 7.56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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