SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag leichter

Am Freitag verliert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.39 Prozent auf 11’142.78 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1.268 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.459 Prozent fester bei 11’237.26 Punkten, nach 11’185.88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11’141.16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11’253.56 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.857 Prozent nach unten. Der SMI stand vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 11’146.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der SMI mit 10’448.23 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bewegte sich der SMI bei 11’258.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0.246 Prozent. Bei 11’309.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11’088.62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 0.81 Prozent auf 433.70 CHF), Swisscom (+ 0.67 Prozent auf 509.80 CHF), Swiss Re (+ 0.60 Prozent auf 97.54 CHF), Geberit (+ 0.57 Prozent auf 489.80 CHF) und Novartis (+ 0.37 Prozent auf 93.46 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3.44 Prozent auf 35.36 CHF), UBS (-1.84 Prozent auf 25.01 CHF), Kühne + Nagel International (-1.70 Prozent auf 288.50 CHF), Lonza (-1.46 Prozent auf 358.70 CHF) und Sonova (-0.90 Prozent auf 275.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’001’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 269.031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8.67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch