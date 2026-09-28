SMI 998089 / CH0009980894
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28.09.2026 15:58:13
SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone
Kaum bewegt zeigt sich der SMI am ersten Tag der Woche.
Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.18 Prozent höher bei 13’970.82 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.577 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.638 Prozent auf 14’034.74 Punkte an der Kurstafel, nach 13’945.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’937.42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’083.11 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 14’399.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 14’172.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 11’929.80 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.46 Prozent zu. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1.90 Prozent auf 580.00 CHF), Novartis (+ 1.62 Prozent auf 121.74 CHF), Sika (+ 1.15 Prozent auf 185.20 CHF), Geberit (+ 1.14 Prozent auf 552.00 CHF) und Alcon (+ 1.09 Prozent auf 53.88 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Roche (-1.53 Prozent auf 354.80 CHF), Logitech (-1.05 Prozent auf 83.12 CHF), Givaudan (-1.02 Prozent auf 3’412.00 CHF), Nestlé (-0.31 Prozent auf 76.93 CHF) und Partners Group (-0.17 Prozent auf 600.00 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’538’682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 303.377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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