SMI-Handel aktuell: Börsianer lassen SMI zum Start steigen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent stärker bei 11’235.31 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.293 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.017 Prozent auf 11’228.45 Punkte an der Kurstafel, nach 11’230.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11’237.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11’223.86 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11’071.77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10’822.24 Punkten auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 11’212.57 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 0.95 Prozent auf 65.70 CHF), Lonza (+ 0.57 Prozent auf 350.70 CHF), Zurich Insurance (+ 0.55 Prozent auf 439.60 CHF), Givaudan (+ 0.54 Prozent auf 3’373.00 CHF) und Roche (+ 0.52 Prozent auf 252.75 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-1.01 Prozent auf 508.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.66 Prozent auf 36.06 CHF), Holcim (-0.46 Prozent auf 64.64 CHF), Geberit (-0.38 Prozent auf 519.00 CHF) und Nestlé (-0.34 Prozent auf 98.45 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 106’271 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 274.802 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.89 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite.

