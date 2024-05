SMI-Handel aktuell: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0.49 Prozent höher bei 11’327.66 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.216 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.091 Prozent stärker bei 11’283.23 Punkten in den Montagshandel, nach 11’272.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 11’277.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11’381.81 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11’495.79 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 06.02.2024, bei 11’245.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, betrug der SMI-Kurs 11’554.24 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1.41 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11’799.91 Punkten. Bei 11’064.90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.44 Prozent auf 75.62 CHF), Swiss Re (+ 1.98 Prozent auf 101.55 CHF), Geberit (+ 1.78 Prozent auf 515.20 CHF), Zurich Insurance (+ 1.59 Prozent auf 446.00 CHF) und Swiss Life (+ 1.51 Prozent auf 632.40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-0.39 Prozent auf 91.36 CHF), Lonza (-0.23 Prozent auf 518.40 CHF), Sonova (-0.08 Prozent auf 262.80 CHF), Givaudan (-0.08 Prozent auf 3’989.00 CHF) und Richemont (+ 0.11 Prozent auf 131.95 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’386’535 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.315 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

