ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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12.10.2026 17:58:27
SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen
Der SMI machte heute Gewinne.
Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0.55 Prozent auf 13’863.69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.583 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.435 Prozent stärker bei 13’847.40 Punkten, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’817.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’895.90 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13’775.27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 14’235.09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SMI bei 12’481.41 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.65 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Galderma (+ 1.94 Prozent auf 168.15 CHF), Sandoz (+ 1.86 Prozent auf 71.02 CHF), Givaudan (+ 1.40 Prozent auf 3’488.00 CHF), Amrize (+ 1.33 Prozent auf 30.47 CHF) und Holcim (+ 1.20 Prozent auf 64.26 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (+ 0.28 Prozent auf 40.01 CHF), Lonza (+ 0.31 Prozent auf 574.00 CHF), Geberit (+ 0.42 Prozent auf 530.80 CHF), Nestlé (+ 0.45 Prozent auf 76.38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.48 Prozent auf 80.02 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’279’954 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.902 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7.68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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