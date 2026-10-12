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Index-Performance im Fokus 12.10.2026 17:58:27

SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen

SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen

Der SMI machte heute Gewinne.

ABB
80.05 CHF 1.22%
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Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0.55 Prozent auf 13’863.69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.583 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.435 Prozent stärker bei 13’847.40 Punkten, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’817.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’895.90 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13’775.27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 14’235.09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SMI bei 12’481.41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.65 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Galderma (+ 1.94 Prozent auf 168.15 CHF), Sandoz (+ 1.86 Prozent auf 71.02 CHF), Givaudan (+ 1.40 Prozent auf 3’488.00 CHF), Amrize (+ 1.33 Prozent auf 30.47 CHF) und Holcim (+ 1.20 Prozent auf 64.26 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (+ 0.28 Prozent auf 40.01 CHF), Lonza (+ 0.31 Prozent auf 574.00 CHF), Geberit (+ 0.42 Prozent auf 530.80 CHF), Nestlé (+ 0.45 Prozent auf 76.38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.48 Prozent auf 80.02 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’279’954 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.902 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7.68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4209 16.06.2028 161356791
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.2493 7.72 161357126
Short 14.8419 3.65 161357125
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Long 5 -32.05 146215905
Long 8 -5.43 153812605
Long 12 -8.33 154259321
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Long 13’310.24 19.70 S1BR8U
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Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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