SMI erneut markant tiefer erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag erneut mit tiefroten Kursen in die Sitzung starten. Darauf deuten zumindest die vorbörslich gestellten Kurse des Brokers IG. Das über die Nacht auf den heutigen Donnerstag angekündigte Notprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für weitere Verunsicherung an den Märkten.

Die EZB hatte nach Mitternacht ein Notkaufprogramm für Anleihen in der Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen. Das Programm wird erst beendet, wenn der EZB-Rat die Coronavirus-Krise für bewältigt hält, aber nicht vor Jahresende. Bereits zu Wochenbeginn hatte ein über Nacht verkündetes Notfallpaket der US-Notenbank Fed die Märkte massiv verunsichert.

Weiter wurde in den USA von Donald Trump ein vom Kongress beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket in Kraft gesetzt, mit dem die Folgen der Coronavirus-Epidemie abgefedert werden sollen. Die darin vorgesehenen Massnahmen sollen rund 100 Milliarden US-Dollar kosten.

Hierzulande wird mit Spannung auf den neusten Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank sowie auf die Ankündigung weitergehender Massnahmen gewartet, welche im Verlauf des Vormittags bekantgegeben werden.

Bei der IG Bank steht der SMI am frühen Morgen bei rund 8'080 Punkten, was gegenüber dem Schlussstand vom Mittwoch einem Minus von gut 3 Prozent entspricht.

cf/