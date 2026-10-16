SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Freitag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0.29 Prozent auf 14’391.31 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.625 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0.060 Prozent stärker bei 14’358.18 Punkten, nach 14’349.51 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’307.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’399.49 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13’868.66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’267.19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’702.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.64 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 2.55 Prozent auf 77.18 CHF), Galderma (+ 2.27 Prozent auf 176.05 CHF), Nestlé (+ 1.68 Prozent auf 82.43 CHF), Amrize (+ 1.49 Prozent auf 31.30 CHF) und Partners Group (+ 1.20 Prozent auf 607.40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Novartis (-0.95 Prozent auf 124.70 CHF), Alcon (-0.69 Prozent auf 54.74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.68 Prozent auf 75.68 CHF), Givaudan (-0.51 Prozent auf 3’915.00 CHF) und Roche (-0.13 Prozent auf 379.20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’039’513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317.750 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch