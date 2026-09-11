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SMI im Fokus 11.09.2026 17:58:15

SMI aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

SMI aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Mit dem SMI ging es letztendlich aufwärts.

Zum Handelsende gewann der SMI im SIX-Handel 0.26 Prozent auf 13’775.27 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.585 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0.289 Prozent fester bei 13’779.77 Punkten, nach 13’740.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13’768.82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’871.65 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 3.22 Prozent zurück. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 14’575.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’529.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12’292.72 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 3.48 Prozent auf 83.30 CHF), Amrize (+ 1.41 Prozent auf 33.16 CHF), UBS (+ 1.39 Prozent auf 44.56 CHF), Richemont (+ 1.21 Prozent auf 175.00 CHF) und Swiss Re (+ 1.18 Prozent auf 136.85 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1.04 Prozent auf 647.20 CHF), Alcon (-0.95 Prozent auf 53.98 CHF), Kühne + Nagel International (-0.75 Prozent auf 212.60 CHF), Lonza (-0.71 Prozent auf 531.20 CHF) und Roche (-0.38 Prozent auf 344.20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4’103’222 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 293.078 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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