Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9416 -0.1%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’425 0.5%  Bitcoin 63’433 0.1%  Dollar 0.8089 -0.1%  Öl 100.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche HVPI-Inflation steigt im August
Partners Group-Aktie: Neues Büro in Stockholm eröffnet
Entscheidungstag für Gold: EZB-Zinsen & US-Inflation im Blick
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
DSM-Firmenich-Aktie: Inge Massen-Biemans wird Nachhaltigkeitschefin
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 09.09.2026 17:58:17

SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Verluste

SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Verluste

Der SMI zeigte sich am Mittwochabend mit negativem Vorzeichen.

Nestlé
78.34 CHF -2.91%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1.80 Prozent tiefer bei 13’804.70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.642 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.613 Prozent auf 13’971.48 Punkte an der Kurstafel, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Bei 13’804.57 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13’993.99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 3.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14’544.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’356.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’281.09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.21 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0.28 Prozent auf 79.66 CHF), Alcon (+ 0.14 Prozent auf 55.90 CHF), Novartis (-0.13 Prozent auf 111.66 CHF), Kühne + Nagel International (-0.61 Prozent auf 210.80 CHF) und Roche (-0.80 Prozent auf 347.70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4.66 Prozent auf 175.10 CHF), Nestlé (-3.31 Prozent auf 77.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.28 Prozent auf 78.32 CHF), Lonza (-3.24 Prozent auf 538.00 CHF) und Amrize (-3.21 Prozent auf 33.48 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 3’481’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 299.001 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.41 zu Buche schlagen. Mit 6.82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
SMI-Daten in Realtime

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten