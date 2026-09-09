SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Verluste

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1.80 Prozent tiefer bei 13’804.70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.642 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.613 Prozent auf 13’971.48 Punkte an der Kurstafel, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Bei 13’804.57 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13’993.99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 3.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14’544.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’356.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’281.09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.21 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0.28 Prozent auf 79.66 CHF), Alcon (+ 0.14 Prozent auf 55.90 CHF), Novartis (-0.13 Prozent auf 111.66 CHF), Kühne + Nagel International (-0.61 Prozent auf 210.80 CHF) und Roche (-0.80 Prozent auf 347.70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4.66 Prozent auf 175.10 CHF), Nestlé (-3.31 Prozent auf 77.73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.28 Prozent auf 78.32 CHF), Lonza (-3.24 Prozent auf 538.00 CHF) und Amrize (-3.21 Prozent auf 33.48 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 3’481’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 299.001 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.41 zu Buche schlagen. Mit 6.82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch