Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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21.10.2026 15:58:13
SMI aktuell: SMI steigt nachmittags
Das macht der SMI am Nachmittag.
Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.35 Prozent fester bei 14’529.71 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.651 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.051 Prozent auf 14’471.03 Punkte an der Kurstafel, nach 14’478.37 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’530.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’428.60 Punkten lag.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1.41 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 13’956.58 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 14’298.26 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 12’622.70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.68 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1.58 Prozent auf 78.34 CHF), Logitech (+ 1.28 Prozent auf 90.12 CHF), Swiss Life (+ 0.99 Prozent auf 938.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 71.44 CHF) und Galderma (+ 0.63 Prozent auf 176.10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-0.64 Prozent auf 621.00 CHF), Holcim (-0.62 Prozent auf 64.52 CHF), Givaudan (-0.33 Prozent auf 3’947.00 CHF), Partners Group (-0.20 Prozent auf 610.20 CHF) und Richemont (-0.17 Prozent auf 175.70 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’407’039 Aktien gehandelt. Mit 326.511 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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